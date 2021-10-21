الامارات | وافد ينصب على كويتية.. أوهمها بأنه مقاول وفوجئت بأنه مندوب مبيعات

شكرا لقرائتكم خبر عن وافد ينصب على كويتية.. أوهمها بأنه مقاول وفوجئت بأنه مندوب مبيعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحرى رجال المباحث في الكويت عن وافد أوهم مواطنة كويتية أنه مقاول، واتضح أنه مندوب مبيعات. لـ

وتتلخص الواقعة حسب صحيفة «الراي»، في أن كويتية تعمل في مكان مهم تقدمت إلى الجهات الأمنية بشكوى ذكرت فيها أنها تعرضت للنصب من قبل وافد من الجنسية المصرية استعانت به باعتباره مقاولاً للقيام بأعمال بناء وترميم في منزلها، وأبرمت معه عقداً، وعندما قطع شوطاً من العمل اكتشفت أن ما قام بتنفيذه لا يطابق ما تم الاتفاق عليه، وأن لديه عيوباً عدة.

وقال مصدر أمني لـ«الراي» إن الشاكية فوجئت بأن المقاول ليس لديه أي خبرة في أعمال البناء، وأنه مسجل في إقامته مندوب مبيعات، وسجلت ضده قضية، وبالبحث عنه توارى عن الأنظار، وجار البحث عنه من قبل رجال المباحث.

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