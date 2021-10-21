خطفت الأضواء بـ"الكلب".. من هي صاحبة الإطلالة الأجمل في اليوم السابع لمهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهم اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، فمن هي صاحبة أجمل إطلالة؟

ترى مصممة الأزياء زيزي الشوربجي في تصريحها لـ"الخليج 365"، أن الفنانة دارين حداد هي التي تستحق هذا اللقب، إذ لفتت الأنظار بفستان قصير محدد للجسم من الميتالك اللامع، بقصة الكتف الواحد مع الكتف الواسع والكم الطويل الواسع المنسدل بقصة عريضة على الخصر لتبرز قوامها بطريقة أنيقة، كما أنها أكملت إطلالتها بالشعر الويفي مع المكياج المسائي والمجوهرات البسيطة.

وأوضحت مصممة الأزياء، إن ظهور الكلب الخاص بها واسمه "فاندي" معها سلط عليها الأضواء أكثر.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.