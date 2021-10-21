إطلالات محتشمة للنجمات في مهرجان الجونة.. أبرزهن عبير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_علاء أحمد

تخطف الإطلالات المميزة والمختلفة لنجمات الفن على السجادة الحمراء الأنظار، وبعض النجمات ظهرن بإطلالات محتشمة، ما جعل أصحابها يتفردون بإطلالات مميزة بين النجمات بفساتينهن.

ويستعرض الخليج 365 في هذا التقرير أبرز الإطلالات المحتشمة للنجمات في مهرجان الجونة.

ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد في سادس أيام المهرجان ببدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة وواسعة ومزودة بحزام عند منطقة الخصر بنفس لون البدلة، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.

وفي اليوم السابع تألقت بفستان طويل باللون الأحمر مزود بأكمام شفافة واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أسماء جلال:

ارتدت الفنانة أسماء جلال في سادس أيام المهرجان بدلة باللون الأحمر مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

عبير صبري:

وتألقت الفنانة عبير صبري في سادس أيام مهرجان الجونة بفستان طويل باللون الأسود مزود بأكمام وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

لبلبة:

كما ارتدت الفنانة لبلبة بفستان طويل باللون الذهبي ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا.

نادين سمرة:

وظهرت نادين سمرة نائب رئيس الأعمال الرقمية لشركة "زي" للمشاريع الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة، فارتدت في إحدى المرات فستانا متعدد الألوان لامع، ونسقت معه حجاب باللون الذهبية.

بينما في إطلالة أخرى ظهرت مرتدية فستان باللون البينك، بحزام ذهبي حول الخسر، ونسقت معه حجاب من نفس لون الفستان.

أما عن الإطلالة الثالثة، والتي خطفت من خلالها الأنظار، فظهرت مرتدية فستان بمزيج بين اللونين الأسود والفضي، وحزام عريض على الخسر، ونسقت معه حجاب باللون الأوف وايت.

ومن الناحية الجمالية، فاعتادت نادين وضع مكياج بالصيحة الخليجية، يبرز رسم العينين بالكحل الأسود.