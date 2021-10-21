لصاحبات البشرة القمحية.. استوحي فستانك من نجمات الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

تحتار كل فتاة عند المناسبات كالخطوبة أو حضور الأفراح في اختيار فستان يلائم جسدها وأيضًا لون بشرتها، فقد تحتاج إلى أن يضيف جاذبية وتميز لها.

ويعد لون البشرة القمحية من ألوان البشرة التي تتمتع بها الكثير من الفتيات وكذلك النجمات فهو اللون الأكثر جاذبية، وغالبًا ما تقع الفتيات القمحاويات في حيرة اختيار الفستان الذي يناسبهن من حيث التصميم واللون.

لذلك نطلعك على مجموعة من فساتين السهرات والخطوبة المناسبة لصاحبات البشرة القمحية، بوحي من فساتين النجمات خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية.

تتناسب درجات البيج والنيود مع صاحبة البشرة الخمرية، ويمكن أن تكون مزينة بالأبيض أو الذهبي لمزيد من الأناقة، مثل: فستان الفنانة إلهام شاهين في اليوم السابع لفعاليات المهرجان.

أيضًا تبدو درجات الأزرق مثالية على صاحبة البشرة القمحية، سواء الأزرق الفاتح، مثل الفنانة يسرا الذي ظهرت به في الافتتاح، وفستان الفنانة بسنت شوقي في اليوم السادس للمهرجان.

ويعتبر اللون الأصفر من الألوان المميزة التي تفضلها كثير من النجمات القمحاويات، وخاصةً الدرجة الصريحة منه، مثل فستاني الفنانتين هند صبري وياسمين صبري خلال حفل افتتاح المهرجان.

ومن الألوان الداكنة التي تناسب صاحبة البشرة القمحية، لون الأحمر الداكن، مثل إطلالة الفنانة منى زكي في اليوم الخامس، والبذلة التي ظهرت بها الفنانة ميس حمدان في ثاني أيام المهرجان.

ويستعرض "الخليج 365" خلال ألبوم صور أبرز إطلالات النجمات التي تتناسب مع أصحاب لون البشرة القمحية.