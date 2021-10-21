6 فساتين جريئة على السجادة الحمراء في سابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين ذات القصات الجريئة، على النحو التالي.

- عبير صبري:

ظهرت الفنانة عبير بفستان طويل باللون الأورنچ بقماش لامع بخيوط ذهبية، وبصيحة "وان شولدر" وفتحة ساق جانبية طويلة، ومزود بحزام رفيع عند الخصر ووردة مزينة أحد الأكتاف.

- هبة السيسي:

طلت ملكة جمال مصر سابقا هبة السيسي، بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، مزيناً بالتطريز باللون الذهبي، ونسقت معه صندل باللون الأسود

واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً لأعلى.

- دارين حداد:

وارتدت الفنانة دارين حداد فستانا قصيرا كت باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- زينب غريب:

وظهرت الفنانة زينب غريب بفستان كب قصير باللون البينك، ونسقت معه كوتشي باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- ناهد السباعي:

وطلت الفنانة ناهد السباعي بفستان قصير لامع فوق الركبة باللون الأزرق مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، وزينت إطلالتها بارتداء أقراط طويلة، وكوليه، وخاتم.

- فرح علي:

وارتدت الإعلامية فرح على فستانا باللون الكاشمير بقصة الأول شولدر، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأحمر، وكلاتش باللون الذهبي.