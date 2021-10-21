إطلالات الجونة: إلهام شاهين متألقة.. وريا أبي راشد تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألقت النجمات على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم التقرير التالي إطلالات اليوم السابع التي تميزت بالتنوع والأناقة والجاذبية وحتى الإثارة والغرابة.

بسمة:

ارتدت الفنانة بسمة فستانا طويلا متعدد الألوان ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وسلسلة.

مريم الخشت:

وظهرت الفنانة مريم الخشت بفستان كب منفوش بچيبون، مزين بالورود حول منطقة الصدر والخصر، وانتعلت حذاء كعب عالٍ بنفس لون الفستان، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ريا أبي راشد:

وطلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الأحمر مزود بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

بوسي شلبي:

كما ارتدت الإعلامية بوسي شلبي جامبسوت باللون الأسود، بصيحة الكب ومزودة بإكستنشن باللون الفوشيا اللامع متدلي ليصبح ذيل طويل بنفس اللون.

عبير صبري:

وظهرت الفنانة عبير صبري بفستان أورنج بقماش لامع بخيوط ذهبية، وبصيحة "ون شولدر" وفتحة ساق جانبية طويلة، ومزود بحزام رفيع عند الخصر ووردة مزينة أحد الأكتاف.

إلهام شاهين:

وتألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان كت باللون الجملي الغامق، تميز قصته بكشكشة من عند الصدر، وبأكمام البافي ومزود باكستنشن من عند اليد، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي، ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسوارات مكونة من عقد كبير وأسورة، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها على غير العادة مرفوعاً لأعلى.

رنا رئيس:

وطلت الفنانة رنا رئيس بفستان طويل باللون البينك الفاتح، بقصة الميرميد، وبه كرانيش وفتحة حرف الv من عند الصدر.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورارات مكونة من سلسلة طويلة، واعتمدت مكياج قوي، وكانت تصفيفة شعرها منسدل على حانبي كتفيها.

دارين حداد:

كما ظهرت الفنانة دارين حداد بفستان قصير كت باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.