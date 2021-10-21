4 نجمات بفساتين ضيقة جريئة في سابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

عادة ما تحرص الفنانات على الظهور بأبهى إطلالات وأرقى الفساتين خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لكن بعضهن تظهرن بفساتين جريئة سواء كان الطويل منها أو القصير، ليكشفن عن قوامهن ورشاقتهن.

ونستعرض في هذا التقرير أجرأ إطلالات الفنانات اللاتي ارتدين فساتين ضيقة، خلال اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

- آية عبد الرازق:

طلت آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون لعام 2019، بفستان طويل كت باللوني الأصفر والأخضر بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- زينب غريب:

وطلت الفنانة زينب غريب بفستان كب قصير باللون البينك، ونسقت معه كوتشي باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- دارين حداد:

وارتدت الفنانة دارين فستانا قصيرا كت باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وظهر معها الكلب الخاص بها واسمه "فاندي".

- عبير صبري:

وظهرت الفنانة عبير بفستان أورنچ بقماش لامع بخيوط ذهبية، وبصيحة "ون شولدر" وفتحة ساق جانبية طويلة، ومزود بحزام رفيع عند الخصر ووردة مزينة أحد الأكتاف.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.