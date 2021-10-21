مجوهرات الرجال في الجونة.. حلق الفيشاوي وسلسلة النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

على السجادة الحمراء بالمهرجانات، يسعى النجوم للظهور بأبهى حلة وأجمل إطلالة متكاملة، ما بين الملابس والمجوهرات والإكسسوارات والمكياج وغيرها.

وفي التقرير، نستعرض أبرز المجوهرات التي اعتمدها النجوم الرجال على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في خلال فعاليات دورته الخامسة.

- أحمد الفيشاوي

في خامس أيام المهرجان، تألق النجم أحمد الفيشاوي برفقة زوجته السيدة ندى الكامل، وظهر ببدلة باللون الأزرق الغامق بخطوط طولية باللون الأبيض.

وزين الفيشاوي إطلالته بنظارة شمسية باللون الأسود وأقراط متدلية على شكل مفتاح الحياه.

- خالد النبوي

لأول مرة في مهرجان الجونة، ظهر النجم المصري العالمي خالد النبوي بخامس أيام المهرجان، مرتديا بليزر باللون الرصاصي الغامق وتيشرت أسود وبنطلون بنفس اللون. وزين النبوي إطلالته بسلسلة طويلة من الفضة.

- كريم قاسم

كما طل الفنان كريم قاسم بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في اليوم الخامس، وارتدى بدلة كلاسيك باللون الأزرق الغامق، واعتمد سلسلة طويلة من الفضة على شكل مثلث باللون الأسود من الأحجار الكريمة.

- خالد أنور

بإطلالة مختلف ظهر الفنان الشاب خالد أنور في خامس الأيام، ببدلة كلاسيك باللون الأبيض دون قميص، واعتمد سلسلة من الفضة مزينة بالخرز الأبيض والأسود.

- خالد سليم

كما ظهر في فعاليات اليوم الرابع من المهرجان مرتديًا ساعة يد وسلسلة من الألماس.