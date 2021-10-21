زهرة ابنة أنجلينا جولي ترتدي فستان أمها بعد 7 سنوات: سعره أقل من المصري (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خطفت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، الأنظار إليها في حفل افتتاح فيلمها «Eternals»، أحد أفلام سلسلة مارفل، حيث ظهرت بصحبة أبنائها، لكن ركزت العدسات أكثر مع ابنتيها زهرة وشيلوه، وتألقتا بفستانين قديمين، ارتدتهما أنجلينا جولي من قبل.

فستان زهرة ابنة أنجلينا جولي

ارتدت زهرة فستانا قديما لأمها، خطف أنظار الصحف العالمية إليها، إذ كان من تصميم اللبناني إيلي صعب، من مجموعة الهوت كوتر لخريف وشتاء 2014، وقد ارتدته أنجلينا جولي، من قبل في حفل توزيع جوائز الأوسكار في العام نفسه، مع إضافة مجوهرات من روبرت بركوب، أما «زهرة» فقد ارتدت الفستان ذاته في افتتاح «Eternals» مع خاتم فضي.

سعر فستان أنجلينا جولي

الفستان الذي صممه العالمي إيلي صعب، مكوّن من نسيج شفاف في الجزء العلوي، وتطريزات فضية لامعة، مع حزام أنيق يبرز جمال الخصر، ويبلغ سعره 28 دولارا، ما يعادل 439 جنيها مصريا، طبقا لموقع عرض الملابس الجاهزة «Cheap clearance 2021»، بعد الخصم، إذ كان يباع بـ87 دولار، نحو 1365 جنيها مصريا، والملاحظ أن السعر الحالي للفستان أقل من ثمنه في مصر.

فستان شيلوه ابنة أنجلينا جولي

لم تكن شيلوه، هي الأخرى أقل جمالا من أخواتها، بل سرعان ما خطفت انتباه الجميع بإطلالة رقيقة، بفستان معاد تدويرة، ارتدته أنجلينا جولي، من قبل أيضا، في المرصد الفرنسي من أجل مشروع «women for bees».

ويصل سعر فستان شيلوه، طبقا لدار «FARFETCH» الفرنسية، إلى 1989 دولار أمريكي، ما يعادل 31229 جنيه مصري، والفستان من تصميم فرنسي من الكتاف، بحمالات رقيقة.

إطلالة أنجلينا جولي في عرض فيلمها

ظهرت أنجلينا جولي، بإطلالة رائعة، مرتدية فستانا باللون الأخضر الزيتوني المائل للبيج، بقصة «الكب»، من دار أزياء «BALMAIN»، مع بعض الإكسسوارات اللافتة، وتركت شعرها منسدلا.