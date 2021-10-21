الناظر يكشف سبب جفاف الجلد في الشتاء ويحذر من خطورة «الكورتيزون» على البشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الإفراط في استخدام الكحول يسبب الجفاف والحساسية، «شوفنا حالات جلد متبهدل ونزيف وقشور وخصوصا أصحاب البشرة الحساسة»، موضحا أنه في حالة الإصابة بحساسية أو التهابات بسبب الكحول يجب استخدام مضادات الالتهاب صباحا ومساء، حيث يمكن التخلص من الالتهاب خلال 5 أيام.

جفاف البشرة يحدث نتيجة تأثير الجو البارد على الأوعية الدموية الطرفية

وشرح استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، خلال حديثه مع الإعلامية نهى السعيد والإعلامي محمود درويش، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن جفاف البشرة يحدث نتيجة تأثير الطقس البارد على الأوعية الدموية الطرفية ويجعلها تنقبض، ولا يصل الدم للجلد بشكل كبير، والدم هو الذي يحمل الفيتامينات والمعادن وكل المواد المغذية للبشرة، وحينما يقل الدم بالجلد يصبح مثل الأراضي الزراعية التي لا تصلها المياه وتقل النضارة وتتكسر الضوافر ويسقط الشعر وغيرها من مشكلات الشتاء.

كثرة استخدام الكورتيوزن يساعد على إنبات شعر الوجه

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن كثرة استخدام الكورتيوزن على الوجه «يساعد على إنبات شعر الوجه، ويؤدي لرقة الجلد جدا ومع أقل شيء ينزف، بالإضافة لتجميع الشعيرات الدموية بجانب بعضها البعض وتصبح مثل دوالي الرجل».

وشرح أن استخدام الكوتيزون على الجلد يستخدم في الحالات المرضية وتحت إشراف الطبيب، لأنه يوجد أنواع كورتيزون تكون قوية التأثير على الجلد وأنواع أخرى خفيفة، مؤكدا أنه يوجد استهلاك عشوائي للأدوية بشكل غريب.