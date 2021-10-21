4 فنانات بفساتين قصيرة على ريد كاربت سابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرص نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وجذاب على السجادة الحمراء، خلال حضورهن فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين قصيرة في اليوم السابع من المهرجان.

- زينب غريب:

طلت الفنانة زينب غريب بفستان كب قصير باللون البينك، ونسقت معه كوتشي باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- دارين حداد:

وارتدت الفنانة دارين فستانا قصيرا كت باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- هبة السيسي:

كما ظهرت هبة السيسي ملكة جمال مصر سابقا، بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، مزيناً بالتطريز باللون الذهبي، ونسقت معه صندل باللون الأسود

واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً لأعلى.

- ناهد السباعي:

وطلت الفنانة ناهد السباعي بفستان قصير فوق الركبة لامع باللون الأزرق، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.