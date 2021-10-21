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إلهام ومروان يتزينان بـ طبعات الحيوانات على الريد كاربت في الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
تصوير- علاء أحمد
تزين عدد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في فعاليات أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بأزياء مختلفة وأنيقة وغير معتادة غالبا، بعضهم اختار رسومات الحيوانات وطبعاتها على الملابس، نستعرض أبرزهم في التقرير التالي.
- مروان يونس
ظهر الإعلامي والممثل الشاب مروان يونس على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم السادس من الدورة الخامسة للمهرجان برفقة زوجته، مرتديا قميص مزين برسومات أفيال صغيرة، نسقه مع بليزر وبنطلون كلاسيك باللون الأسود.
- إلهام شاهين
تتربع الفنانة إلهام شاهين على عرش الملابس المزينة بالطبعات بشكل عام، سواء ورود أو حيوانات وغيرها.
ظهرت في فعاليات اليوم الخامس بفستان سك مزود بكاب طويل وواسع فضفاض من الشيفون، مزين برسومات التايجر بالأبيض والأسود.
كما ظهرت باليوم السادس للمهرجان بفستان بالأحمر الصارخ مزين برسومات للحمار الوحشي بحجم صغير متكرر على طول الفستان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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