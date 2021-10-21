فنانة بكلب على الريد كاربت.. إطلالات أثارت الجدل في اليوم السابع بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

أثار عدد من نجوم الفن الجدل على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز إطلالات النجوم التي أثارت الجدل خلال فعاليات سابع أيام مهرجان الجونة.

- آية عبد الرازق:

ارتدت آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون لعام 2019، فستانا طويلا كت باللونين الأصفر والأخضر بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ناهد السباعي:

وارتدت الفنانة ناهد السباعي فستانا قصيرا لامعا فوق الركبة باللون الأزرق مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، وزينت إطلالتها بارتداء أقراط طويلة، وكوليه، وخاتم.

- زينب غريب:

وطلت الفنانة زينب غريب بفستان كب قصير باللون البينك، ونسقت معه كوتشي باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- دارين حداد:

وارتدت الفنانة دارين فستانا قصيرا كت باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وظهر معها الكلب الخاص بها واسمه "فاندي".

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.