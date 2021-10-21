جذابة وأنيقة.. إطلالات النجوم الرجال في اليوم السابع بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاع العديد من نجوم الفن الرجال خطف الأنظار خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وظهر الرجال بإطلالات مختلفة وجذابة، نستعرضها لكم في السطور التالية:

- شريف رمزي:

ارتدى الفنان شريف رمزي بليزر باللون البيج، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأسود، مع بنطلون أوفويت.

- أحمد داود:

ظهر الفنان أحمد داوود بإطلالة كاجوال، فارتدى قميصا باللون الأخضر الفاتح وبنطلون وتيشرت باللون الأبيض.

- طارق الإبياري:

وطل الفنان طارق الإبياري ببليزر باللون الكحلي، ونسق أسفله تيشرت باللون الأسود، مع بنطلون باللون الرصاصي، وانتعل حذاء أسود.

- رامي وحيد:

كما ظهر الفنان رامي وحيد ببليزر باللون البيج، ونسق أسفله تيشرت وبنطلون مخطط باللون الأفويت.

- أمير المصري:

وارتدى الفنان أمير المصري تيشرت باللون الأبيض، ونسق معه فيست باللون الأسود، مع بنطلون باللون الزيتي وحذاء أسود.

- وسيم أبو خضرة:

طل عارض الأزياء وسيم أبو خضرة بإطلالة غريبة، إذ ارتدى بلورو وبنطلون فضفاض باللون الرصاصي الغامق، وتيشرت أبيض، ونسق مع الإطلالة هاڤ بوت باللون الأسود، وطاقيه صوف بنفس اللون، وممسكا بيده عصا خشبية يتكأ عليها.