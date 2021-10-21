7 فتيات يقدمن الفلكلور الشعبي على طريقتهن الخاصة: «نفسنا نلف العالم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«طبلة الست» حكاية بنات حققن حلمهن، وقمن بتكوين أول فريق غنائي من الجنس الناعم يقدم الفلكلور الشعبي بطريقة عصرية ويعكس قضايا وأحلام الفتاة المصرية.

وعرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامية داليا أشرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «7 فتيات يقدمن الفلكلور الشعبي على طريقتهن الخاصة»، إذ التقت كاميرا البرنامج بعدد من مطربات الفرقة.

وقالت دعاء الزيدي إحدى مطربات الفرقة: «نحاول دائما التدرب على أغانٍ من التراث والفلكلور المصري». أما منة منصور، فقالت إن الفرقة تركز على أغاني التراث والفلكلور ذات الإيقاع الفلاحي والصعيدي وهو ما يدفع أعضاءها إلى البحث عن عن هذا النوع من الأغاني وتقديمها بشكل جديد: «نفسنا نلف العالم كله».

الاهتمام بالتفاصيل

وأكدت أن سبب تميز الفرقة، أنها تدرس كل ما تقدمه للجمهور: «لدينا مدرب يتابع معنا كل التفاصيل المرتبطة بالغناء، مثل الآلات، ونعمل على أن تستغرق كل آلة وقتها في العمل».

شخصيات مختلفة

وقالت ريهام فتحي: «أكثر ما يميزنا هو اختلاف شخصياتنا، وكل نقدم إضافة لهذا الكيان، فنحن نستهدف تقديم البهجة والسرور، ونعبر عن أغاني المرأة المصرية».

الفرقة الأولى من نوعها

من جهتها أشارت ريتا ناجي، إلى أن فرقة «طبلة الست» هي الأولى من نوعها، حيث تتكون من بنات فقط يلعبن الآلات الإيقاعية مثل الطبلة والدفوف والصاجات والطبلة البلدية: «مفيش بنات بتعمل الحاجات دي دلوقتي، وبنشتغل بشكل مختلف ونقدم الإضافة».

ولفتت حبيبة عمرو، إلى أن الفريق يعبر عن المرأة المصرية ويعمل على تقديمها بشكل جيد ومقبول للناس، لذلك فقد اكتسبت شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية.