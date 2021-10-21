«ميرنا» تقيم دعوى طلاق: قالي «اتجوزتك غصب عني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نسمع كثيرا عن زواج الصالونات أحيانا ينتهي بالنجاح وأحيانا أخرى بالفشل، ولهذا السبب لم يستمر زواج «ميرنا.ح»، 30 عامًا، وزوجها ولم تكن تتوقع إجباره على الزواج منها.

حاول أصدقاؤها قبل زواجها تحذيرها من الزواج بهذا الشكل، ولكن لم تستمع إلى أحاديث من حولها وقررت الزواج دون محاولة التعرف على شخصيته والتأقلم معها.

مفاجآت عدة اكتشفتها «ميرنا» بعد مرور أشهر قليلة على زواجهما، لتكتشف شخصية مختلفة عن شخصية زوجها بعد الخطبة التي لم تستمر سوى 6 أشهر، فقد عجزت عن اكتشاف عيوبه.

مكنش في مناسبة بتعدي بدون ما يحرجني أمام الناس

مشاجرات ومحاولات الاعتداء بالضرب أفقدتها الثقة في نفسها وكل من حولها، «مكنش في مناسبة بتعدي إلا ولازم يحرجني أدام الناس وممكن اتشتم لو اعترض على رأيه ادام حد، مبقتش عارفة أوري وشي للناس ولا أقابل حد».

حاولت «ميرنا» التأقلم مع شخصية زوجها والتعامل معه بحرص حتى لا تزداد الخلافات الزوجية بينهما لكن دون جدوى، لم تترك الزوجة وسيلة للتحدث معه وإقناعه بتحسين التعامل معها إلا واستخدمتها ولكن انتهت كل محاولاتها بالفشل.

ميرنا: جوزي قال مش بحبك وجوازنا غصب عني

اعترف الزوج بعدم حبه لزوجته: «فجأة لاقته بيقولي أنه مش بيحبني واتجوزني غصب عنه، وأنه كان بيحب بنت تانية، وأهله رفضه أنه يتجوزها فاضطر أنه يتجوزني».

قررت السيدة الثلاثينية الانفصال عن زوجها بعد حديثه معها، وبعض رفض الطلاق لم تجد وسيلة إلا إقامة دعوى طلاق تحمل رقم 554، في محكمة أسرة 6 أكتوبر، لإجبار زوجها على الطلاق.