للوقاية من أمراض الشيخوخة.. 5 عناصر غذائية مهمة في مرحلة الخمسينيات

القاهرة - سمر حسين - صحة

بلوغ الخمسين من العمر، من أكبر العلامات الفارقة والمثيرة لكثير من الناس، إذ تتغير العديد من الخصائص والعمليات البيولوجية في الجسم، وبشكل خاص عملية النمو، فضلًا عن الاحتياجات الغذائية للشخص، لذلك يجب اتباع نمط غذائي متوازن يركز على العناصر الغذائية الأساسية، لتحسين أعراض التقدم في السن.

عناصر غذائية مهمة لمرحلة لكبار السن

قدم موقع «healthline» الصحي العالمي، دليلا للعناصر الغذائية الصحية، التي يجب التركيز عليها بشكل يومي خلال فترة الخمسينيات والستينيات من العمر، للوقاية من الأمراض المصاحبة للتقدم في العمر والشيخوخة، التي تتمثل في:

1- البروتين

يساعد تناول كمية كافية من البروتين في بناء كتلة العضلات الخالية من الدهون والحفاظ عليها، وهو أمر مهم لنمط حياة نشط، وأيض قوي، وصحة مناعية مناسبة.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين كل من:

- اللحوم الطرية.

- الدواجن.

- الأسماك.

- الفول.

- البيض.

- العدس.

- منتجات الألبان.

2- الأطعمة الغنية بالألياف

- الحبوب الكاملة، مثل: الشوفان والأرز البني والفشار والشعير.

- الفول والعدس.

- المكسرات والبذور.

3- الكالسيوم

يعد الكالسيوم من المعادن الأساسية لصحة العظام، وأداء وظائف الأعصاب، ومنع الاضطرابات المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام.

تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم ما يلي:

- منتجات الألبان، مثل: الحليب والجبن والزبادي.

- الخضر الورقية، باستثناء السبانخ.

- حليب الصويا واللوز.

4- الأحماض الدهنية أوميجا 3

يساعد تناول الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، على انخفاض معدلات التدهور العقلي والأمراض العصبية، مثل: مرض الزهايمر والخرف، بالإضافة إلى صحة المخ والقلب والجلد.

تشمل المصادر الغذائية لدهون أوميجا 3 ما يلي:

- الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والسردين والماكريل والتونة والرنجة.

- المكسرات وبذور الزيوت، مثل زيت بذور الكتان.

5- البوتاسيوم

تناول البوتاسيوم يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والحفاظ على صحة العظام، يوجد هذا المعدن في العديد من مصادر الغذاء، مثل:

- الخضار والفواكه، مثل الموز والدوريان والزبيب والتمر والجوافة والخوخ والبرتقال والبطاطس والخضروات الورقية.

- كل الحبوب.

- منتجات الألبان.

- المكسرات والبذور.

- اللحوم والدواجن.