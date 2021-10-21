20 نصيحة للرجال عند شراء ملابس جديدة.. «ارمي القديم»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اختيار الملابس المناسبة من الأمور المحيرة لأغلب الرجال، أثناء محاولاتهم الحصول على أزياء تتناسب مع أجسامهم، فضلًا عن الأماكن والمناسبات المختلفة التي يذهبون إليها، لذلك نستعرض مجموعة من النصائح للشباب والرجال، تساعدهم في التعرف على كيفية الحصول على أزياء مناسبة، تتماشى مع الموضة العصرية وبأسعار قليلة التكاليف، وفقا لموقع «artofmanliness» البريطاني.

نصائح للشباب والرجال عند اختيار الأزياء

1- تخلص أو تخلى عن أي شيء لم تستخدمه منذ أكثر من عام.

2- أنفق المزيد من الأموال على قطع أقل من الملابس.

3- يجب أن ترسل جميع السراويل والقمصان والسترات إلى الخياط، عقب شرائها لإجراء تعديلات عليها تتناسب مع شكل جسمك.

4- تأكد من ملائمة الملابس لشكل جسمك، وضعها ذلك المعيار في اعتبارك الأول.

5- يفضل اختيار الجلود عند شراء الأحذية، وتجنب بعض ألوان الجلود، مثل: الأحمر والأزرق والرمادي.

6- يجب أن تنكسر أطراف البنطلونات من أعلى حذائك.

7- ضرورة وضع منديل الجيب.

تنسيق الألوان مهم لأناقتك

8- يفضل عند ارتدائك سترة رياضية، ارتداء أخرى أسفلها مع بنطلون من الجينز.

9- طابق لون جواربك مع لون بنطالك.

10- يفضل عند القيام بالتسوق، أن تصطحب صديق لك، لأنه سيقترح عليك بعض الآراء التي قد تغفل عنها.

11- اشتري ساعة يد تناسب كل ملابسك.

12- اشتري العديد من أزواج الأحذية بمختلف الألوان والتصميمات قدر الإمكان.

13- تدرب على «تشمير» أكمام القمصان بمجموعة من الطرق المختلفة.

14- احرص على تلميع الحذاء بشكل جيد.

15- ضرورة كي القمصان الخاصة بك دائمًا.

16- لا ترتدي قمصانًا عليها رسومات أو مجسمات.

17- يجب عليك امتلاك قميصين باللون الأبيض على الأقل.

18- امتلك بدلة واحدة داكنة اللون على الأقل.

19- نظف ملابسك بانتظام.

20- إذا كنت ترتدي بدلا في الشتاء، فارتدي معطفاً طويلاً من الصوف.