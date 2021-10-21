4 عوامل تحسم قرار شراء موبايل لطفلك.. التجربة والمراقبة أولا

القاهرة - سمر حسين - ماما

شراء هاتف لطفلك، قرار يجب عليكي اتخاذه بناءً على مستوى نضجه، وقدرته على اتباع القواعد الصحيحة للتعامل معه، فعند لحظات صراخ طفلك من أجل رغبته في الحصول على هاتف، كأقرانه في المدرسة، يجب عليكي التعامل معه بحزم قدر الإمكان.

عوامل تساعدك على شراء هاتف محمول لطفلك

تتساءل كثير من الأمهات، بشكل دائم عن التوقيت المناسب لحمل طفلها موبايل خاص به، خاصة أن تلك الخطوة تنطوي على بعض المخاطر، وقد تحدث تأثيرات سلبية كبيرة على الطفل، لذا يجب عليكي معرفة العوامل التي تحدد متى يمكن لابنك تحمل المسؤولية الكافية للتعامل مع الهواتف دون التعرض لمخاطر، التي نستعرضها في التقرير التالي، بحسب موقع «medicinenet» الطبي الأمريكي.

1- حرص الطفل على حماية ممتلكاته

مدى حرص الطفل على الحفاظ على ممتلكاته الشخصية، خاصة باهظة الثمن منها، يعد عاملا مهما وأساسيا، يجب عليكي التطرق إليه، كي تكون هناك ثقة، بأنه سيحافظ على هاتفه من الضياع.

2- التقاط الإشارات الاجتماعية بسهولة

قد لا يفهم الطفل الذي يعاني من مراحل نمو بطيئة، المشكلات والإشارات الاجتماعية بسرعة كافية، ويمكن أن تتفاقم الأزمة، بصعوبة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المختلفة.

3- تجنب الصفحات والمواقع سيئة المحتوى

يجب قبل إعطاء هاتف لطفلك على سبيل التجربة، للتأكد من وعيه، بشأن المواقع والصفحات سيئة المحتوى، وغير المناسبة له.

4- الاستعداد للتعامل مع وظائف الهاتف بمسؤولية

إذا كان طفلك مستعدا للتعامل مع وظائف الهاتف بمسؤولية كاملة، واستخدامها في تحقيق الرغبات المفيدة له فقط، يمكن منحه هاتف خاص في هذه الحالة.

قواعد يجب وضعها قبل شراء هاتف لطفلك

1- يجب عليكِ دائمًا معرفة كلمات المرور الخاصة بهواتفه الأطفال وتطبيقاتها، ولديك ما يبرر مصادرة الهاتف، إذا كنتِ تشكي في أنه يستخدمه بشكل غير لائق.

2- ضعي حدودًا لوقت استخدام الهاتف.

3- اتفقي على عواقب في حال إتلاف الهاتف أو فقده، منها أن يدفع الطفل مقابل الإصلاحات أو الاستبدال.