أبرزها كورونا.. احذر 7 أمراض فيروسية هي الأكثر فتكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأمراض الفيروسية موجودة منذ زمن بعيد ونحن البشر نحاربها منذ دهور، وبالتأكيد هناك طرق للوقاية من بعض أكثر الفيروسات شراسة في التاريخ ومكافحتها، ومع ذلك، يبدو أن لا نهاية لها، حيث يستمر ظهور فيروسات جديدة مختلفة.

وهناك أنواع عديدة من الأمراض الفيروسية التي قد تصيب الأفراد بطريقة مختلفة، وأكثرها انتشارًا هي نزلات البرد، بينما يعد فيروس كورونا أو فيروس SARs-COV-2 الأكثر فتكًا.

إليكم بعض الأمراض الفيروسية المميتة والأكثر فتكًا والتي تسببت ولا تزال تسبب الكثير من الضرر حول العالم، وفقا لموقع indiatimes.

فيروس كورونا (كوفيد -19)

كوفيد-19 هو مرض تنفسي معدي موجود بيننا منذ أكثر من عام ونصف، يمكن أن تتراوح من العدوى الخفيفة والمتوسطة إلى الشديدة، وإذا لم يتم التعامل معها بسرعة يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة، أحد أخطر جوانب الفيروس هو عدم القدرة على التنبؤ به وقدرته على التحور بمعدل كبير، حتى الآن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، كان هناك حوالي 236 مليون و599 ألف حالة مصابة مؤكدة من كورونا، بما في ذلك 4 ملايين و831 ألف حالة وفاة، تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية، على مستوى العالم.

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)

فيروسات كورونا لديها عائلة كبيرة من الفيروسات الموجودة في كل من الحيوانات والبشر، والتي لا تقتصر فقط على COVID-19 أو فيروس SARs-COV-2، يمكن أن يسبب أيضًا أمراضًا خطيرة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

تم تحديد المرض لأول مرة في عام 2012، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية أصاب 2499 شخصًا وتسبب في 861 حالة وفاة على مستوى العالم، يقال إن معدل الوفيات بفيروس كورونا يصل إلى 37.2٪ مقارنة بمعدل الوفيات المقدر الحالي من 2٪ إلى 3٪ لـ كوفيد-19.

المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)

بسبب فيروس كورونا المرتبط بالسارس، يمكن أن تؤدي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) أيضًا إلى الوفيات، تم اكتشافها لأول مرة في فبراير 2003، عندما حدث تفشي مميت في الصين واستمر في التأثير على أربع دول أخرى، نظرًا لأنه فيروس ينتقل عن طريق الهواء، فإنه يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الهباء الجوي الصغيرة، إلى جانب ذلك، يمكن أن تساعد الأسطح الملوثة أيضًا على انتشاره، يمكن أن تتراوح الأعراض من حمى خفيفة وقشعريرة إلى صداع وتوعك وألم عضلي، قد تؤدي الحالات الشديدة إلى الحاجة إلى التهوية ويمكن أن تسبب الوفاة.

فيروس الإيبولا

عندما حدثت أول تفشي للإيبولا على الإطلاق في جمهورية السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت واحد، أثار ذلك قلق الأطباء والعلماء من جميع أنحاء العالم.

المرض ينتشر من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم الأخرى، أو الأنسجة من الأشخاص أو الحيوانات المصابة، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، "يبلغ متوسط معدل إماتة حالات الإصابة بأمراض فيروس الإيبولا حوالي 50٪، وتفاوتت معدلات إماتة الحالات من 25٪ إلى 90٪ في حالات التفشي السابقة"، حتى الآن، تم تطوير لقاحات لمنع انتشار هذا الفيروس القاتل.

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هي حالة مزمنة يسببها فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، إنه مرض يهدد الحياة، ولا يوجد علاج له، ومع ذلك، بسبب التقدم في الوقاية والتشخيص والعلاج والرعاية، أصبحت الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حالة طبية يمكن التحكم فيها، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، "لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية يمثل مشكلة صحية عامة عالمية كبيرة، حيث أودى بحياة 36.3 مليون شخص حتى الآن".

الإنفلونزا

يمكن أن تسبب عدوى الإنفلونزا مرضًا تنفسيًا حادًا وتؤدي إلى ظهور مفاجئ للحمى والسعال والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتوعك الشديد والتهاب الحلق وسيلان الأنف، تقول منظمة الصحة العالمية إن أوبئة الإنفلونزا السنوية تؤدي إلى حوالي 3-5 ملايين حالة مرض شديد وحوالي 250 ألف إلى 500 ألف حالة وفاة، حاليًا، أثار الارتفاع المقلق في عدد حالات الإنفلونزا وكورونا مخاوف في جميع أنحاء العالم، يواصل الأطباء والمهنيون الطبيون حث الناس على أخذ لقاح الإنفلونزا وفيروس كورونا على الفور.

إنفلونزا الخنازير

هناك أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا الموسمية وهي النوع A و B و C و D. كلا النوعين A و B يسببان "أوبئة موسمية" حسب منظمة الصحة العالمية.

فيروس الإنفلونزا من النوع A ، إنفلونزا H1N1 ، المعروف أيضًا باسم إنفلونزا الخنازير، هو أحد سلالات فيروس الإنفلونزا العديدة التي ظهرت في ربيع عام 2009.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، "تم اكتشافه أولاً في الولايات المتحدة وانتشر بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم، احتوى فيروس H1N1 الجديد على مجموعة فريدة من جينات الإنفلونزا التي لم يتم تحديدها من قبل في الحيوانات أو البشر.

تشير هيئة الصحة إلى أن حوالي 151700 شخص في جميع أنحاء العالم ماتوا من عدوى فيروس "H1N1 pdm09" خلال العام الأول الذي انتشر فيه الفيروس.