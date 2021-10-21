نصائح ذهبية لاختيار المكتب المناسب لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "كيندر" الألمانية أن المكتب المناسب يتمتع بأهمية كبيرة في الحفاظ على صحة ظهر الطفل أثناء المذاكرة.

مكتب قابل للارتفاع

وأوضحت المجلة المعنية بصحة الأطفال أن المكتب يمكن أن يصاحب الطفل لسنوات عدة؛ لذا ينبغي أن يكون المكتب قابلا لضبط الارتفاع. ويلزم أن يتراوح نطاق ضبط الارتفاع بين 56 سم في الأسفل و82 سم في الأعلى. ويُفضل أن يقوم الطفل بتجربة المقعد بنفسه في المتجر.

ولضمان وضع رأس مناسب ينبغي أن يكون المكتب مزودا بوظيفة ميل سلسة لا تقل عن 16 درجة، مع وجود التجهيزة، التي تحول دون انزلاق الأغراض من فوقه.

وأضافت "كيندر" أن الطفل يحتاج إلى مساحة 60 سنتيمترا للقراءة والكتابة والحساب وما لا يقل عن 80 سنتيمترا للعمل أمام شاشة الحاسوب.

كما أكدت المجلة على أهمية وضع المكتب في مكان مناسب في الغرفة من أجل الاستفادة من الضوء الطبيعي، موضحة أن الضوء يجب أن يأتي من اليسار إلى اليمين بالنسبة لأصحاب الأيادي اليمنى والعكس صحيح.

المقعد المناسب

ويتطلب المكتب المناسب مقعدا مناسبا أيضا؛ حيث يجب أن يكون المقعد مريحا ويتيح الجلوس الديناميكي. ومن المهم أن يكون ارتفاع المقعد وعمق المقعد قابلين للتعديل، كما يجب أن يكون مسند الظهر قابلا للتعديل.

وتكون إعدادات الضبط مناسبة عندما يتمكن الطفل من وضع القدمين بشكل مسطح على الأرض أثناء الجلوس، بينما يشكل الجزء العلوي والسفلي زاوية تساوي 90 درجة، على أن يشكل العضد والساعد زاوية 90 درجة.