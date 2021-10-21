طرق طبخ البطاطا بدلا من البطاطس.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البطاطا من الأطعمة التي يفضل البعض تناولها، فهي بديل عملي واقتصادي للبطاطس، لذلك نقدم لكِ طريقة طهي البطاطا مثل البطاطس بنتائج مضمونة وبمذاق مختلف.

طرق طهي البطاطا بدلا من البطاطس

الأفضل اختيار البطاطا البيضاء بدلا من الصفراء البرتقالية؛ لأن الأخيرة مذاقها حلو.

يمكن طهي البطاطا بكل طرق ووصفات البطاطس، لكن مع الانتباه إلى أنها سريعة التسوية، وقد تتفكك مع طول التسوية، أو تتعرض لـ«الهري» على النار العالية، لهذا يجب متابعتها وتقطيعها إلى قطع سميكة قليلا، وليست رفيعة جدا حتى تتحمل الحرارة.

الاهتمام بـ«بلل» البطاطا جيدا، وإضافة الملح والبهارات عليها، لضمان طهيها بنفس الوصفات المعتادة للبطاطس وتقليل مذاقها الحلو.

أفضل طريقة لطهي البطاطا وتقديمها حادقة هي التشويح في مادة دهنية ثم تقديمها، لذا لا يمكن أن تترك للتسوية مع اللحوم إلا بإضافتها في نهاية طهي اللحوم بأنواعها، للحفاظ على قوامها.

طريقة تحضير مكرونة بالبطاطا

يشوح البصل في طاسة على النار مع الملح وفلفل والزيت، ثم يضاف الكرفس والجزر.

يضاف الفلفل الرومي والثوم وتقلب لمدة 4 دقائق، ثم العدس والزعتر والريحان والبابريكا.

تضاف الطماطم المفرومة والخل ويتركوا حتى يمتزجوا تماما ثم يضاف البقدونس.

تسلق البطاطا المقطعة شرائح مثل المكرونة الإسباجيتي في باقي المرقة، ثم تقدم مع الصوص المجهز من العدس.

فوائد البطاطا

- مصدر جيد للعناصر الغذائية.

- تحتوي البطاطا على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الإنسان، فهي تعتبر مصدرا غنيا بالألياف والفيتامينات والمعادن.

- تحتوي البطاطا الحلوة على كمية عالية من الألياف والمواد المضادة للأكسدة التي تعد مهمة لصحة الجهاز الهضمي؛ إذ تعد الألياف مهمة جدًا لصحة القولون إذ تتغذى البكتيريا النافعة في القولون على الألياف لتنتج الأحماض الدهنية التي تمنح جدار المعدة الصلابة والصحة.

تساعد البطاطا على الحماية من السرطان؛ لاحتوائها على مواد المضادة للأكسدة، التي تساعد في حماية الإنسان من الإصابة بهذه الأمراض.