هكذا تحافظين على رونق الكشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لصناعة منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل إن الكشمير يحتاج إلى عناية خاصة من أجل الحفاظ على رونقه ومظهره الأنيق.

ولهذا الغرض أوصت الرابطة باختيار برنامج غسل مخصص للحفاظ على الصوف عند غسل الملابس المصنوعة من الكشمير في الغسالة الأوتوماتيكية، على أن يتم استخدام مسحوق غسيل سائل مخصص للصوف، مع مراعاة الابتعاد عن مُنعِّم الملابس.

وبعد الغسل ينبغي تجفيف الكشمير بوضعه في المجفف في وضع الهواء البارد. وبدلا من ذلك، يمكن تجفيف الكشمير في الهواء المتجدد من خلال وضعه على منشفة مفرودة وتقليبه على الجهتين بانتظام.

وحذرت الرابطة من تعليق الكشمير بغرض تجفيفه، كي لا تتعرض الشعيرات الدقيقة للضرر.

وكي يستعيد الكشمير رونقه مجددا، يمكن كيّه بواسطة مكواة بخار، مع مراعاة وجود مسافة أمان كافية عند توجيه البخار إلى الكشمير.