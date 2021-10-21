منها تقشير الفاكهة.. تحذيرات من عادات يومية قد تؤدي إلى الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

السلامة والآمان عند تناول المأكولات المختلفة، رغبة جميع الأشخاص دائمًا، خاصة داخل المنازل، لكن في بعض الأحيان، قد تؤدي بعض الأخطاء غير المقصودة والبسيطة خلال التعامل مع تحضير وتناول الأطعمة بأنواعها، إلى حدوث التسمم الغذائي الذي يؤدي إلى الإصابة بالشلل أو الموت في الكثير من الأحيان.

أخطاء قد تؤدي إلى حدوث تسمم غذائي داخل المنزل

وبحسب ما عرض مركز السيطرة على الأمراض والوقاية «cdc»، فهناك مجموعة من أبرز الأخطاء الشائعة التي يتعرض لها الاشخاص عند تحضير وتناول الوجبات المختلفة داخل المنزل، وهي:

1- تناول الأطعمة الخطرة إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتسمم الغذائي، لكن هناك بعض الفئات تكن أكثر عرضة للإصابة بتلك الحالة الخطرة، وهم:

- البالغون عمر 65 عاما وما فوق.

- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

- الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية أو الذين يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والأمراض.

- النساء الحوامل.

2- عدم غسل اليدين

يمكن للجراثيم الموجودة على يديك أن تتسرب إلى الطعام وتجعله غير آمن، لذلك يجب غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، لمدة 20 ثانية بالصابون والماء، وذلك تحضير الطعام وبعده، وبعد استخدام المرحاض أو تغيير حفاضات الطفل.

3- غسل اللحم أو الدجاج أو الديك الرومي

غسل اللحوم النيئة أو الدجاج أو الديك الرومي أو البيض يمكن أن ينشر الجراثيم إلى الحوض وأسطح العمل، والأسطح الأخرى داخل المطبخ، كما يمكن لهذه الجراثيم أن تتغذى على الأطعمة الأخرى، مثل السلطات أو الفاكهة، وتسبب الأمراض المختلفة.

4- تقشير الفاكهة والخضروات دون غسلها

قد تحتوي الفواكه والخضروات على جراثيم تنتقل إلى الجلد، وذلك من خلال تقطيعها أو تقشيرها، لذلك يفضل غسل جميع الفواكه والخضروات تحت الماء الجاري في حال تقطيعها أو تقشيرها، وذلك من خلال استخدام فرشاة خضروات نظيفة لفرك الفواكه والخضروات المتماسكة مثل البطيخ والأفوكادو والخيار.

5- إعادة اللحم المطبوخ إلى طبق كان فيه لحم نيئ

يمكن أن تنتشر الجراثيم من اللحوم النيئة إلى المطبوخة، لذلك يفضل استخدام أطباق منفصلة للحوم النيئة والأخرى المطبوخة، وتنطبق نفس القاعدة على الدجاج والديك الرومي والمأكولات البحرية.