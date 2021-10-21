ماذا تعرفين عن هبوط الرحم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية النمساوية لأطباء أمراض النساء إن هبوط الرحم يعني تدلى الرحم باتجاه المهبل بسبب ضعف عضلات قاع الحوض.

وأوضحت الجمعية أن أسباب ضعف عضلات قاع الحوض تتمثل في التقدم في العمر (سن اليأس) والحمل والولادة، بالإضافة إلى العوامل الجينية.

وتتمثل أعراض هبوط الرحم في النزيف المهبلي وزيادة الإفرازات المهبلية والسلس البولي وآلام أسفل الظهر والشعور بثقل الحوض والشعور بألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

وينبغي استشارة طبيب أمراض نساء فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في ممارسة تمارية تقوية عضلات قاع الحوض واستخدام جهاز مهبلي لدعم الرحم وإبقائه في موضعه، وفي الحالات الصعبة يتم اللجوء للجراحة.

وإلى جانب هذه الطرق العلاجية ينبغي الحفاظ على الوزن الطبيعي وتجنب رفع أغراض ثقيلة.