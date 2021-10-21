أنيقة ومتنوعة.. فساتين البلوجرز من حفل زفاف بطوط ناصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصدر حفل زفاف البلوجر الشهيرة على إنستجرام بطوط ناصر التريند اليوم الأربعاء 20-10-2021، وتألقت العروس بفستان ملكي مرصع بالفصوص وبأكمام مرفوعة وطرحة طويلة من تصميم سامو هجرس.

وتوافد على حفل الزفاف عدد كبير من بلوجرز إنستجرام، وتزين الحفل بفساتين وأزياء متنوعة نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

شاركت البلوجر منة السني متابعيها على صفحتها على إنستجرام مجموعة صور لها من إطلالتها في فرح صديقتها البلوجرر بطوط.

مرتديه فستان بتصميم ولون فستان تنة ورنة في أميرات ديزني -كما أشارت في تعليق مرفق بالصورة- فستان باللون الليموني اللامع.

بأكمام طويلة وفصوص لامعة عند منطقتي الخصر والأكتاف، ونسقت مع الإطلالة تربون بنفس لون وقماش الفستان، كما زينت منة الإطلالة بخاتم وسوار من الماس.



ونشرت البلوجر علا عبد الحميد مجموعة صور لها من حفل الزفاف أيضا.

مرتدية فستان سوارية باللون الفوشيا مزين بكرانيش على أحد الجانبين، وبخيوط باللون الفضي.

كما اعتمدت طرحة بنفس لون الفستان.

وبفستان ون شولدر باللون الأخضر شاركت البلوجر وملكة مجال مصر 2017 أيسل خالد متابعيها بإطلالتها من حفل زفاف بطوط.

وشاركت البلوجر مريم سيف إطلالتها أيضا على صفحتها على إنستجرام، مرتدية فستان طويل سك بأكمام طويلة باللون الأخضر الغامق بفتافيت السكر.

وزينت الفستان بإكستنشن شيفون على أحد الجانبين، ونسقت طرحة وكلاتش باللون الأسود.

المذيعة والبلوجر هند مدحت شاركت أيضا متابعيها إطلالتها ونشرت صور جمعتها بالعروس.

مرتدية فستان بسيط سك باللون الأسود، بأكمام طويلة ومزين بفصوص لامعة ملونة على الأكتاف وحزام عريض كزين بنفس الفصوص على الخصر.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الهاديء.