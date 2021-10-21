جريئة ومختلفة.. كيف كانت إطلالات اليوم السابع من مهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرص نجوم ونجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة وأنيقة، وأحيانا جريئة وغريبة.

وقبل قليل انتهت فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة بدورته الخامسة، والذي انطلق مساء الخميس الماضي ويستمر حتى الجمعة 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت ريد كاربت اليوم السابع من المهرجان، إطلالات متنوعة ومتميزة، جمعناها لكم على النحو التالي:

تألق وأناقة.. أبرز 20 إطلالة للنجمات في سابع أيام الجونة

بفستان قصير.. دارين حداد تصطحب كلبها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

بفستان قصير وآخر طويل.. ناهد السباعي ووالدتها في سابع أيام الجونة

زينب غريب جريئة وملفتة في أحدث إطلالة بمهرجان الجونة

هبة السيسي بفستان قصير على ريد كاربت سابع أيام الجونة

ريا ساحرة وإلهام شاهين أنيقة.. أبرز إطلالات نجمات الفن في سابع أيام الجونة

السجادة الحمراء تتزين بطفلتي "كوستا برافا" في سابع أيام الجونة

بوسي شلبي بجامبسوت في سابع أيام الجونة

أحمد داوود وعلا رشدي بالكاجوال على الريد كاربت سابع أيام الجونة

أمير المصري بإطلالة أنيقة في سابع أيام الجونة

مع زوجها.. عبير صبري بالأورنج اللامع في سابع أيام الجونة

بتسريحة شعر جديدة.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

صاحب أغرب إطلالة يواصل دهشة الحاضرين بالجونة على الريد كاربت لليوم التالي

بسمة بإطلالة جذابة على الريد كاربت في سابع أيام الجونة

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تتألق في سابع أيام الجونة

من الأجمل؟.. أبرز إطلالات نجمات الفن في سابع أيام الجونة

ساحرة.. أبرز 6 إطلالات لنجمات الفن في سابع أيام الجونة

الأجرأ حتي الآن.. إطلالة ملكة جمال مصر السابقة في سابع أيام الجونة

زينب غريب مثيرة للجدل وإلهام شاهين مختلفة.. أبرز 35 إطلالة لنجمات الجونة اليوم

بكرانيش وقصة الميرميد.. رنا رئيس تخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

فرح علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بالجونة

كب مزين بالورود.. أحدث إطلالة لـ مريم الخشت على ريد كاربت الجونة

سابع أيام الجونة.. فاطمة ناصر بإطلالة جذابة على الريد كاربت