الامارات | رفقة جميلة.. آباء وأبناء يستكشفون «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن رفقة جميلة.. آباء وأبناء يستكشفون «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص الآباء والأمهات على اصطحاب أبنائهم خلال زيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، للتعرف إلى تجارب جديدة وثقافات متنوعة من مختلف بلدان العالم، وذلك كله تحت سقف واحد؛ فالمعرض بمثابة فرصة لن تتكرر كثيراً، بوصفه أول «إكسبو» يقام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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