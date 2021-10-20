نصائح للأمهات للسيطرة على الحرائق في المنزل: منها الزحف على الأرض

القاهرة - سمر حسين - ماما

يواجه البعض صعوبة في التعامل مع الحرائق المفاجئة التي تحدث في المنزل، إذ تفقد «الأمهات» أعصابهن وهو ما قد يتسبب في عدم السيطرة على الحريق، الذي غالبًا ما يكون ناتجا عن عدم اتخاذ طرق تأمينية فعلية في المنزل، فتكون النتيجة حدوث إصابات جسيمة ووفيات، الأمر الذي يلزم التعامل الجيد مع الحريق، في محاولة لتجنب أي خسائر، وهو ما نستعرضه خلال هذا التقرير، وفقًا لما عرضه برنامج «جروب الماميز».

كيفية التعامل عند اندلاع حريق في المنزل

- عند الجلوس في غرفة مغلقة يجب الحرص على الخروج منها فور اندلاع الحريق، وعدم البحث عن أسبابه.

- عدم البحث عن الأشياء الثمينة في المنزل للحصول عليها.

- الابتعاد عن الاختباء في الدولاب أو أسفل السرير.

- غلق باب الغرفة قبل فتح الشبابيك.

- عند رؤية دخان أسفل باب غرفة الابتعاد عن دخولها.

- عند الخروج يجب غلق أي أبواب حتى تمنع انتشار النار.

- الحرص على الخروج لأقرب مخرج.

- عند الخروج من المنزل الزحف والحرص على اقتراب الأنف من الأرض لشم هواء نقي.

- يمكن أن يتصاعد دخان النار لأعلى، لذلك يجب تذكر أنه سام ويمكن أن ينتهي بالوفاة.

- عند عدم القدرة الخروج من المنزل، يجب تجميع جميع الأفراد في غرفة واحدة، والأفضل اختيار الغرفة التي يوجد فيها شباك.

- وضع «فوط» أو«ملايات» على فتحة الباب، لمنع دخول الدخان إلى الغرفة.

- فتح زجاج الغرفة وطلب المساعدة.

- في حالة تواجد هاتف محمول يمكن طلب المطافئ على رقم 180.

- عند إمساك النار في الملابس، يجب الزحف على الأرض، حتى يتمكن الشخص من التنفس، والابتعاد عن الجري.