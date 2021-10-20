هدية ابنة مي كساب لها في عزل كورونا: حقيبة بالألوان و2 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص الفنانة مي كساب، على طمأنة متابعيها على حالتها الصحية، منذ إعلانها إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت الفنانة مي كساب صورا عبر خاصية القصص القصيرة لطمأنة جمهورها وتقديم الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على صحتها.

وحرصت «مي» على مشاركة متابعيها هدية ابنتها «فريدة» لها في العزل، إذ أهدتها حقيبة مدون عليها اسم «فريدة» بالألوان، و2 جنيه.

منهج مي كساب في التعامل مع أبنائها

وكانت تحدثت الفنانة مي كساب، عن كواليس حياتها كأم وربة أسرة، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأوضحت أسلوبها في تربية أطفالها، قائلة: «أنا وسطية ما بين التربية الحديثة والتقليدية، ساعات بيطلع العرق الطنطاوي وأبرق، ومحمد بيضحك عليا، وبيقولي مابتخوفيهومش، بقعد اقرأ كتب كتير عن أساليب التربية، وبحاول أبقى ظريفة، بسأل كتير، أما محمد فهو الأب اللي بيفسح وبيطبطب وبيغني معاهم، ولما بيكون عايز يزعق ليهم بيناديني أنا اللي أزعق».

تهتم الفنانة مي كساب بالناحية التعليمية جيدًا، إذ قررت بعد تفكير وبحث عميق، إلحاق ابنتها الكبرى «فريدة» بمدرسة ألمانية: «بنتي في مدرسة ألمانية، وبتعلمني اللغة، الأون لاين أنا أفشل حاجة فيه، والإيميلات فاشلة فيها، بتعلم علشانهم، وبعمل كل حاجة تخصهم».

الاكتئاب والحمل والولادة

وتعرضت الفنانة مي كساب، للسخرية خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة وزنها، لكنها كانت تتجاهل الرد بعض الوقت: «أنا طول عمري مسمية نفسي المرأة الإسفنجية، بتخن في الاكتئاب، ولو مبسوطة بنسى الأكل، بداية تخني في 2013، وقت وفاة والدتي، كنت باكل وبنام وبصحى، كلت كتير جدًا، ووصلت أكثر من حاجة و80 كيلو، ومع أول بيبي زدت 18 كيلو، واتفاجئت إني حامل 3 مرات، وده زود وزني».