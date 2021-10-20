مصطفى شعبان عن الفرق بين الزوجة المصرية والأجنبية: «كلهم نكديين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الإنفلونسر مصطفى شعبان، إن أسرته تقبلت فكرة زواجه من أجنبية ولكن بشرط أن تكون إنسانة جيدة متابعا: «أول ما شافوها قالولي أنت جايب واحدة عمرها 14 سنة بس، قولت دي عمرها 21 سنة، واتعودت على الحياة في القاهرة بعد فترة من العيش في شرم الشيخ، وطلع مفيش فرق بين الزوجة المصرية والأجنبية».

الزوجة الروسية تتعلم المحشي

وأضاف «شعبان» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن والدته علمتها إعداد المحشي بمختلف أنواعه وأصبحت تتناول طعاما مصريا، مواصلا: «جربت الأكل الروسي ومحبتوش والحمد لله بطلته».

رغبة في الزواج بأجنبية

وأوضح «شعبان» أنه كان يشاهد في شبابه إحدى القنوات التي تقدم محتوى أجنبي بكثرة ما جعله لا يرى إلا الزواج من أجنبية وكان يتخيل ذلك دائما، متابعا: «كنت بقول قبل ما اتجوز إن في فرق بين الست الأجنبية والمصرية بس طلع كلهم واحد بيغيروا وبينكدوا عادي، ومراتي بتغير عليا لو بنت اتصورت معايا، الأجانب دايما بيحبوا يعبروا عن رأيهم وبتعاتبني في حاجات كتير عشان معملهاش تاني، وهي طبعها بقى مصري مع الوقت وأنا كنت خايف متتأقلمش على الوضع في مصر وأنا بغير عليها مبحبش حد يتصور معاها كتير، هي ساعات بتغير عشان بتلاقيني بتكلم عربي مع ناس فتدخل برامج الترجمة تعرف في إيه».

غيرة الزوجة الروسية

من جهتها قالت كرستين زوجة مصطفى: «بغير على مصطفى أوي أوي لما بنت تتصور معاه، المصريين بيقولوا دايما كله على الله، وإن شاء الله بكرة ومبيعلموش، إنما في روسيا الزوج لو قال الحاجة بيعملها في وقتها، أنا بحب حماتي جدا جدا وأهلي بيحترموا مصطفى».