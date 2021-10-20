من هي الطفلة نوف القحطاني؟.. خرجت لإلقاء القمامة وتغيبت في ظروف غامضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي الطفلة نوف القحطاني؟ تساؤل طرح خلال الساعات الماضية من قبل العديد من المستخدمين عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد تغيبها في ظروف غامضة، بمدينة الرياض السعودية، قبل العثور عليها من قبل السلطات بعد مرور ساعات طويلة من اختفائها.

من هي الطفلة نوف القحطاني؟

الطفلة نوف القحطاني، تبلغ من العمر 11 عامًا، خرجت من منزل أسرتها بغرض إلقاء النفايات خارج المنزل، حسب تصريحات شقيقها لموقع «العربية».

وخلال التحقيقات، كشف شقيق الطفلة السعودية، أن شقيقته الصغرى ارتدءت عباءتها السوداء، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، وخرجت من المنزل، لإلقاء النفايات والتخلص منها في المكان المخصص لها، لكنها لم تعد مرة أخرى، إذ مر على اختفائها يومين.

والتقط الشقيق الآخر لها أطراف الحديث معقبًا، أنهم أتوا مع والديهم من منطقة الحرجة بجنوب المملكة العربية السعودية إلى مدينة الرياض، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية لأبيهم داخل أحد المستشفيات، إذ كانت الصغيرة بصحبتهم قبل اختفائها.

سوء الحالة الصحية لوالد الطفلة نوف القحطاني

ونظرًا لسوء الحالة الصحية لوالد الطفلة نوف القحطاني، لم يخبره أحد من أبنائه بتغيب شقيقتهم الصغيرة، حتى لا تتدهور حالته بصورة أكبر، ولا سيما لكبر سنه، إذ لا تزال الطفلة متغيبة رغم البحث عنها في جميع الأماكن من قبل أسرتها.

وعلى مدار اليومين الماضيين، سرعان ما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية بتفاصيل اختفاء الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا، إذ أعلن الكثيرون تضامنهم مع أفراد أسرتها، متمنيين العثور العاجل عليها، إذ جرى تدشين العديد من حملات البحث عنها عبر «فيس بوك»، و«تويتر»، بالعديد من الهاشتاجات.

العثور على الطفلة نوف القحطاني

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، وبعد مرور ما يقرب من يومين على تغيبها، كان أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكرديس، الخبر الذي أعاد البهجة إلى أهل الطفلة، وهو العثور عليها بصحة جيدة، في الرياض.

وأوضحت التقارير أنه من المرجح أنها تاهت في المدينة، لأنها جديدة عليها.