الأجرأ حتي الآن.. إطلالة ملكة جمال مصر السابقة في سابع أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ علاء أحمد

ظهرت آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون لعام 2019- 2020، على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بإطلالة جريئة.

وارتدت فستان طويل كت باللوني الأصفر والأخضر بصيحة الظهر المكشوف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.