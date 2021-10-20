بكرانيش وقصة الميرميد.. رنا رئيس تخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألقت الممثلة الشابة رنا رئيس على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وطلت بفستان طويل باللون البينك الفاتح، بقصة الميرميد، وبه كرانيش وفتحة حرف الv من عند الصدر.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورارات مكونة من سلسلة طويلة، واعتمدت مكياج قوي، وكانت تصفيفة شعرها منسدل على حانبي كتفيها.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.