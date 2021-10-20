بفستان قصير وآخر طويل.. ناهد السباعي ووالدتها في سابع أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

ظهرت الفنانة ناهد السباعي برفقة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، على السجادة الحمراء في فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

وارتدت ناهد فستانا قصيرا لامعا فوق الركبة باللون الأزرق مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما.

كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، وزينت إطلالتها بارتداء أقراط طويلة، وكوليه، وخاتم.

أما والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي طلت مرتدية فستان طويل باللون الموف بقصة الكرانيش من أسفل، ومكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.