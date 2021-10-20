إلهام عبد البديع بإطلالة ناعمة في سابع أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ علاء أحمد

تألقت الفنانة إلهام عبد البديع على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وارتدت فستانا طويلا باللوني الرصاصي والأسود، مزود بأكمام طويلة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وكلاتش باللون الفضي.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.