فرح علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

طلت الإعلامية فرح علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وارتدت فرح فستانا باللون الكاشمير بقصة الأول شولدر، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأحمر، وكلاتش باللون الذهبي.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)