بفستان قصير.. دارين حداد تصطحب كلبها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ علاء أحمد

شهدت السجادة الحمراء في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، إطلالة الفنانة دارين حداد، باصطحاب كلبها "فاندي".

وارتدت دارين فستانا قصيرا كت باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وظهر معها الكلب الخاص بها واسمه "فاندي".

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.