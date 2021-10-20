بمناسبة عيد ميلادها.. إطلالات سمية الخشاب بمهرجان الجونة "جريئة ومثيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_علاء أحمد

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة سمية الخشاب، والذي يصادف تواجدها ومشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات خاطفة للأنظار.

وبهذه المناسبة نستعرض لكم أبرز إطلالات سمية الخشاب في مهرجان الجونة.

- فستان لامع ومرصع:

تألقت الفنانة سمية الخشاب في فعاليات الافتتاح بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا سك مجسم لامع ومرصع بالفصوص يبرز رشاقتها وأنوثتها، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والمكياج الصارخ المناسب لأجواء المهرجان.

- فستان أصفر نيون:

وطلت سمية في فعاليات اليوم الثاني بفستان قصير باللون الأصفر النيون، بقصة الكتف الواحد(الاون شولدر)، وبه تكسيرات من عند الصدر، ونسقت معه كلاتش، منتعلة حذاء بكعب عال بنفس لون الفستان، واختارت مجوهرات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً قوي، وكان شعرها مرفوعاً لأعلى.

- فستان فوشيا:

وارتدت في خامس أيام الجونة فستانا طويلا باللون الفوشيا كت، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وأسورة.

- فستان فضي:

وظهرت بفستان طويل باللون الفضي اللامع، بقصة القلب من عند الصدر، مزود باكستنشن وحزام من عند الخصر، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، وذلك في سادس أيام الجونة.

واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.