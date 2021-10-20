9 شخصيات لـ«الرجل» تظهر بعد الزواج.. أسرار مخفية تتفاجأ بها النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قسّم علم الإنياجرام البشر إلى 9 شخصيات، إذ تختلف كل شخصية في طريقتها وطباعها وسلوكها وردود أفعالها واهتماماتها المتعددة، وتتنوع عند الرجال وخاصة بعد الزواج ما بين الهدوء والاهتمام بالتنظيم والترتيب، وبذل العطاء والرومانسية، وفقًا لما ذكرته الدكتورة رانيا بديع مدربة التنمية البشرية، في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين،

الشخصية الأولى

الشخص الذي يهتم بالتنظيم والترتيب: «بيحب كل حاجة تكون على المسطرة، ولازم الزوجة والأولاد يبقوا على أكمل وجه، ومش بيشوف غير الحاجات الناقصة، والعيشة معاه صعبة، وبيلوم نفسه لو في حاجة غلط، ويسكت عندما تعترف الزوجة بخطأها».

الشخصية الثانية

الرجل المعطاء: «لكن لما نشوفه مع مراته، نلاقي إن ربنا مديها نعمة مش حاسة بيها»، وذلك في إشارة إلى أن الرجل يكون سخي في عطائه وهو ما لا تقدره زوجته، وهو ما قد يدفعه إلى البحث عن شريك آخر لحياته».

الشخصية الثالثة

الرجل العملي وتكون مساحة العاطفة في حياته أقل: «مش بيبقى بتاع مشاعر، وبيهتم بشغله، ولما مراته تقوله حس بينا وخليك معانا يقول أنا بشتغل عشانكم».

الشخصية الرابعة

الرجل الرومانسي، «لكن لشخصيته جانب آخر من الحزن والكآبة والانعزال والتفكير في مشكلاته الشخصية على حساب لقائه بالأسرة، أما النوع الخامس فهو يهتم بالأفكار والخصوصية على حساب الجانب العاطفي أي أنه يعيش في بوتقة، وبالتالي فإن الكثيرات من المتزوجات من الأطباء والأكاديميين يعانون من هذا الأمر بسبب استغراقهم في الدراسة والعمل».

الشخصية الخامسة

الزوج الذي يتسم بالمنطقية ويحب الاستغراق في عمله: «بيهتم بالفكر أكتر، لكن الزوجة هتحس إنها وحيدة، ولو سألت عن حاجة هيديها فلوس تعمل أي حاجة عايزاه بيها في المناسبات»، ويجب أن تحرص الزوجة على إتاحة المزيد من الوقت لزوجها لكي ينخرط في حياته الشخصية.

الشخصية السادسة

الرجل المرتب والمنظم الذي يعرف حدوده جيدا، لكنه يعاني من الخوف بشكل زائد عن الحد، كما يكره المفاجآت والتغيير ولا يحب الجرأة، وقد يمثل نحو 50% من الرجال.

الشخصية السابعة

الزوج كثير الضحك والمزاح والتواصل مع الأبناء والخروج معهم والسفر: «بيبقى أب فرفوش ومراته بتخنقه وفي نفس الوقت بيبقى محتاج حد يخنقه ويمسكه عشان لو اتساب هيطير».

الشخصية الثامنة

الأب المدير حامي الحمى ويحب القوة ويكره الضعف في نفسه أو في الطرف الآخر: «بيبقى زي كبير العائلة ويشعر زوجته وأولاده بالأمان، لكن بيبقى عنده حب سيطرة رهيب، ولو اتجنن خالص ممكن تيجي بارانويا، وممكن لو معجبتهوش حاجة يقول إيه القرف ده لأنه عنيف ويحب المواجهة».

الشخصية التاسعة

الزوج الهادئ الذي لا يحب المشكلات: «بيبقى مطاوع وطيّع، بيبقى بركة في البيت».