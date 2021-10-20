سعر صادم لتكلفة فستان منى ذكي في أحدث ظهور لها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار نحوها ليلة أمس، وذلك بعد تألقها خلال سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذ أطلت بفستان تميز ببساطته وأناقته الشديدين، ما أظهر رشاقتها، فضلًا عن اعتمادها تسريحة الشعر الانسيابي المنسدل على ظهرها.

تفاصيل إطلالة منى زكي

وظهرت «منى»، بفستان «كت» طويل مجسم، انقسم نصفه العلوي إلى اللونين الأزرق الداكن، والأسود اللامع، فيما غلب الأزرق الداكن على الجزء السفلي.

سعر فستان منى زكي

وحسب ما نشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، جاء الفستان من تصميم ماركة الأزياء الشهيرة «azzi & osta»، إذ بلغ سعره حسب الموقع الرسمي للماركة 4 آلاف و400 دولار، أي ما يعادل نحو 70 ألف جنيه مصري.

إطلالة منى زكي في «إكسبو دبي 2020»

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر خلالها منى زكي بإطلالة باهظة الثمن، إذ أطلت بفستان بسعر صادم، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020»، قبل أسابيع قليلة، في مدينة دبي الإماراتية.

وخلال الفعاليات، ظهرت «منى»، بفستان بأكمام طويلة باللون الأسود، جاء من تصميم دار أزياء «Alex Perry»، إذ بلغ سعره 3400 دولار، أي أكثر من 53 ألف جنيه، فضلًا عن حملها لحقيبة صغيرة من تصميم دار الأزياء العالمية «ديور»، وصل سعرها إلى 2204 دولارات، أي أن ثمنها يقارب الـ35 ألف جنيه.

تألق منى زكي في لعبة نيوتن

وخلال دراما رمضان الماضي، تألقت الفنانة منى زكي من خلال بطولتها لمسلسل «لعبة نيوتن» بالمشاركة مع كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، إذ جسدت دور «هنا» الزوجة التي سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغبة في وضع مولودها بها والحصول على الجنسية، ما عرضها للكثير من الأزمات.