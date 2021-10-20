موضة شتاء 2022 للشباب.. مستوحاة من رحلات السفاري والتزلج على الجليد

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«موضة شتاء 2020 للشباب».. يبحث عنها كثير من الشباب والرجال المهتمين بالأناقة والمظهر الجمالي، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، إذ يرغب الشباب في شراء أفضل الملابس التي يمكن ارتداؤها خلال الطقس البارد، ولهذا أطلقت مؤخرًا، مجموعة من دور الأزياء العالمية بعض تصميمات موضة شتاء 2022 للشباب.

موضة شتاء 2022 للشباب

ونستعرض خلال هذا التقرير، مجموعة من أبرز تصميمات موضة شتاء 2022 للشباب، حسب مجلة «فوج» العالمية.

ملابس التزلج

شهدت موضة شتاء العام الجديد، إطلاق العديد من سترات التزلج المميزة، التي تتناسب مع أجواء التجول بالمدن، والقيام برحلات التزلج على الثلوج أيضًا.

التصميم بالخياطة

جرى تصميم عدد من السترات التي تميزت بلونها الأحمر، إذ جرى الاعتماد خلالها على استخدام الخياطة اليدوية التي أعطتها أشكالًا مميزة، من قبل دار الأزياء «Prada».

سترات السفاري

لم يقتصر الأمر على إطلاق تصميمات لسترات التزلج على الجليد فقط، إذ جرى تقديم أزياء أخرى استوحيت من ملابس رحلات السفاري أيضًا، جاءت على موضة الأناقة بسبعينيات القرن الماضي، من قبل دور أزياء «Fendi»، « Hed Mayner».

وتميزت تلك القطع بالتنوع في ألوانها وتصميماتها، التي لفتت الأنظار إليها بشدة خلال الأيام القليلة الماضية.

السترات الجلدية

يظل الجلد أحد العناصر الأساسية في خزانة الملابس على مر السنين دون أن يتلاشى، إذ جرى تصميم العديد من السترات الجلدية هذا العام، بأشكال مختلفة ومميزة، تميزت بطولها الملحوظ.

درجات اللون الأحمر

جرى استخدام درجات مختلفة من اللون الأحمر هذا العام، في العديد من البلوفرات التي جاءت بتصميمات بوهيمية من قبل دار الأزياء «Wales Bonner».

زخارف نباتية

أطلقت العديد من التصميمات الصدرية دون أكمام، وذلك عقب عودتها مرة أخرى بعد اختفاء منذ أعوام، وإدخال النقوش والزخارف النباتية ببعض منها، من قبل دار الأزياء « Hermès».