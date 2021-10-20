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موضة شتاء 2022 للمحجبات.. دليلك للوصول إلى الأناقة والاختلاف

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موضة شتاء 2022 للمحجبات

تبحث كل امرأة وفتاة عن الأناقة في فصل الشتاء، لتكون أكثر جمالا وتوهجا، ولكي تظهر بإطلالة أنيقة مختلفة يجب اختيار الملابس بعناية شديدة للخروج بأفضل شكل، وتتنوع موضة شتاء هذا العام للمحجبات، لهذا نستعرض موضة شتاء 2022 للمحجبات، كما جاءت على موقع «fustany».

موضة شتاء 2022 للمحجبات

معاطف شتاء 2022

تعد المعاطف من أكثر أزياء الشتاء استخداما، عام 2022.

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الملابس المنقوشة

اتجهت دور الأزياء العالمية إلى الملابس المنقوشة في شتاء 2022، التي تعطي مظهرا غير تقليدي للنساء والفتيات عند ارتدائها، ويمكن اختيار فساتين في شتاء 2022 منقوشة بالورود التي تناسب كل فتاة بشكل أنيق وجذاب.

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الملابس المنقوشة مثل الشطرنج

ومن موضة هذا العام ارتداء الملابس المنقوشة مثل الشطرنج، التي تناسب أكثر الخروجات النهارية للعمل أو الجامعة.

البنطلونات الواسعة

تعتبر موضة شتاء 2022 للمحجبات، وتناسب الفتيات وخاصة المحجبات، وقد يعتبر البنطلون الجينز على أول قائمة البنطلونات الواسعة التي يمكن اقتناؤها أو البنطلون القماش المبطن من الداخل.

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المعاطف المنفوخة

عند اختيار معطف أو جاكيت شتوى يمكن اللجوء إلى موضة الجواكت والمعاطف المنفوخة، ويمكن تنسيقها بسهولة مع قطع ملابس أخرى مثل التنانير أو البنطلونات مع بلوزة قصيرة مناسبة لها.

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الجمبسوت الجينز

يعد الجمبسوت الجينز أو كما يسمى السالويبيت أو الأفارول من الموضة السائدة في شتاء 2022، ويناسب المرأة المعيلة والعصرية، ويكون مريحا جدا عند ارتدائه ويمكن ارتداء كارديجان فوقه سواء طويل أو قصير للحصول على مزيد من الأناقة.

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الأزرق

يعتبر الأزرق موضة شتاء 2022 للمحجبات، إذ ينتشر هذا العام بكثرة، ولجأت عروض الأزياء العالمية إلى اللون الأزرق والسماوي والزهري والكحلي، ويمكن تنسيقه في جميع أنواع الملابس من بلوزات وفساتين ومعاطف وجواكت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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