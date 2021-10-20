طرق مختلفة لتحضير البسيمة داخل المنزل.. وصفات سهلة ومدهشة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البسيمة» هي أحد أنواع الحلويات الشرقية الشهية، التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها، إذ تقدمها ربات البيوت على سفرة الطعام لأفراد الأسرة بمختلف الطرق، لذلك نستعرض لكي سيدتي خلال هذا التقرير، مجموعة من طرق إعداد البسيمة داخل المنزل، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد».

البسيمة السادة

- مقادير عمل البسيمة السادة

3 أكواب جوز هند

كوب دقيق سميد

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب سكر بودرة

2 باكو فانيليا

2 بيضة

نصف كوب سمنة لبن للعجن

شربات

- طريقة تحضير البسيمة السادة

إخلطي جوز الهند مع السمنة، ثم ضيفي السكر البودرة والفانيليا والبيض ودقيق السميد وبيكنج بودر، ثم ضيفي اللبن.

إدهني الصينية بالزيت، ثم ضعي الخليط في صينية وساوي الوجه.

أدخلي البسيمة الفرن، حتى تمام النضج، ثم اسقيها بالشربات وقدميها.

البسيمة بالشيكولاتة

- مقادير عمل بسيمة بالشيكولاتة

4 ملاعق دقيق

12 ملعقة سكر

3 أكواب لبن ساخن

2 ملعقة زبدة

1 بيضة

1 ملعقة بكنج بودر

12 ملعقة جوز هند

1 كوب شيكولاته خام

طريقة تحضير البسيمة بالشيكولاتة

ضعي السكر في اللبن حتى يذوب تمامًا.

قومي بتقليب الدقيق مع جوز الهند.

إعجني جميع المكونات مع بعضها البعض، وصبيها في صينية مدهونة زبدة، وادخليها الفرن حتى الإحمرار.

بعد خروج الصينية من الفرن، اتركيها لتهدأ.

ضعي الشيكولاته في اللبن الساخن حتى تذوب تماما.

إسكبي الشيكولاته فوق البسيمة.

تقدم فور إعدادها.

البسيمة بموس جوز الهند والتين

- مقادير عمل بسيمة بموس جوز الهند والتين

كوب دقيق

كوب جوز هند مبشور

صفار بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام حليب مكثف محلى

ربع كوب زبدة مذابة

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

- موس جوز الهند

300 جرام كريمة جوز هند

50 جرام سكر

20 جرام جيلاتين

200 جرام كريمة مخفوقة

- تشيز كيك التين المجفف

400 جرام جبنة كريمي

100 جرام زبادي يوناني

100 جرام سكر

200 تين مجفف مكعبات صغيرة منقوع في ماء ساخن

100 جرام فستق مطحون خشن

20 جرام جيلاتين

- كومبوت تين مجفف

100 تين مجفف مكعبات صغيرة

منقوع في ماء ساخن 100 جرام سكر مكرمل

150 جرام سكر

- طريقة تحضير البسيمة بموس جوز الهند والتين

- البسيمة

في العجان يخلط المقادير الجافة، ثم يضاف البيض والحليب المكثف المحلى والفانيليا والزبدة.

ثم توضع خليط البسيمة في قالب، وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

- موس جوز الهند

تخلط كريمة جوز الهند مع السكر على النار حتى الغليان، ثم يرفع من على النار، ثم يضاف الجيلاتين ويذوب.

ثم تضاف الكريمة المخفوقة، وتقلب حتى تمتزج المكونات، ثم توضع في قالب وتدخل الفريزر.

- تشيز كيك بالتين المجفف

يخفق الزبادي وجبنة كريمي، ثم يضاف الجيلاتين والفستق والتين المجفف.

ويقلب ثم يوضع في قالب كيك، ويدخل الفريزر حتى يتجمد.

- كومبوت تين مجفف

يكرمل السكر حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم تين مجفف ثم توضع على وجه التشيز كيك المجمدة، وتدخل الفريزر مرة أخرى.

- كركاون السمسم

يكرمل السكر حتى يصبح لونة ذهبيا ثم يضاف السمسم

توضع طبقة البسيمة ثم طبقة موس جوز الهند، ثم طبقة أخرى من البسيمة، وطبقة تشيز كيك ثم تزين بكركاون السمسم.