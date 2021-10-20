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8 فوائد مذهلة لـ«الأرز»: يحافظ على نمو الشعر.. و«البني» غني بالفيتامينات

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القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد الأرز في النظام الغذائي

يميل البعض إلى تقليل كميات الأرز في الطعام بسبب الرغبة في إنقاص الوزن، وأحيانًا التوقف تمامًا عن تناوله دون إدراك خطورة ذلك على الصحة، إذ يعد التخلي بشكل كامل عن تناول الأرز أمر خاطىء ويسبب مشاكل للصحة العامة، إذ يحتوي الأرز على العديد من الفوائد الصحية للجسم، حسبما أوضحت خبيرة التغذية روجوتا ديويكار، لـ«Times of india».

فوائد الأرز

يؤدي تناول الأرز إلى استجابة ثابتة لسكر الدم عند تناوله مع البقول والسمن واللحوم.

يعتبر الأرز مادة حيوية، فهو لا يغذي فقط، ولكنه يعمل أيضًا على تغذية النظام البيئي المتنوع للميكروبات بداخل الفرد.

سهل الهضم وخفيف على المعدة، يساعد على النوم مما يؤدي إلى تحقيق توازن هرموني أفضل، وهو من الأمور المفيدة في سن الشيخوخة وكذلك لصغار السن.

يعتبر مفيدا للبشرة، إذ يعمل على التخلص من المسام المتضخمة التي تحتوي على مستويات عالية من البرولاكتين.

يعمل على المحافظة على نمو الشعر الذي قد يتلفه ضعف الغدة الدرقية.

يساعد -كما ذكرت خبيرة التغذية- على إمداد الجسم بالطاقة، وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة.

يعمل على تزويد الجسم بالألياف الغذائية، إذ يساعد تناول نصف كوب من الأرز الأبيض المطبوخ على توفير 0.3 جرام من الألياف الغذائية، بينما نصف كوب من الأرز البني المطبوخ يوفر للجسم 0.9 جرام من الألياف، وتعتبر هذه الألياف ضرورية لقيام الجهاز الهضمي بأداء وظائفه.

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فوائد الأرز البني 

إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المتركزة في الأرز البني أكثر من الأرز الأبيض، إذ يحتوى البني على:

فيتامين هـ

فيتامين ب 

حمض الفوليك.

وتعمل هذه الفيتامينات على تحصين وظائف الجهاز العصبي، القلب، الكبد، الكلى، الجهاز الهضمي والجلد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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