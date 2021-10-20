أول عيد ميلاد لنجل مريام فارس.. تورتة نجوم وظهور مفاجئ لـ«ديف» (صور)

القاهرة - سمر حسين - ماما

اختارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اللونين الأبيض والأزرق، للاحتفال بعيد ميلاد طفلها الثاني «ديف - Dave»، إذ أقامت حفلا عائليا بسيطا، تميز بالخصوصية كعادتها، ونشرت صورا من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مريام فارس تحتفل بعيد ميلاد طفلها الثاني

أقيم الاحتفال بعيد ميلاد «ديف»، في حفل عائلي صغير، بحضور الفنانة اللبنانية وطفليها وزوجها، الذين تجمعا حول تورتة مزينة بالنجوم من اللونين الأبيض والأزرق، وكشفت ميريام فارس، خلال الصور عن وجه طفلها على غير عادتها، معلقة: «صغير البيت صار عمره سنة، الله يقدم كل الأيام الحلوة، ينعاد عليك يا حبيب ماما».

مريام فارس في فترة الحمل

اعتمدت الفنانة ميريام فارس، طيلة فترة حملها علي الملابس الفضفاضة، التي بدورها خبأت شكل جسمها، لعدم إظهار بطنها المنتفخ، كما أنها اعتمدت في التقاط الصور على وضعيات محدده لإخفاء بطنها عن الناس، سواء من إدارة ظهرها للكاميرا، أو الجلوس بشكل تختبئ فيه بطنها.

مريام فارس تلد في عز كورونا

وضعت مريام فارس، طفلها الثاني «ديف»، في 20 أكتوبر 2020، وشاركت حينها الخبر، مع معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صورة لها ممسكة بيده، وكتبت عليها: «صحيح أنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمر على العالم، بس رح تكون بأمان، لأنه رح خبيك بعيوني»، ورغم تخفيف إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا، إلا أنها ظلت بعد ولادتها ملتزمة بالحجر الصحي لفترة، بهدف حماية طفلها من الوباء.

مريام فارس بعد الولادة

أثارت مريام فارس، ذهول متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقطع فيديو قصير، تستعرض فيه رشاقتها بعد ولادتها لطفلها الثاني، التي لم يمر عليها سوى شهر واحد، متسألين عن كيفية تمكنها من إخفاء علامات الولادة، التي تحتاج إلى أشهر ومجهود رياضي، لتسترد رشاقتها وتعود لطبيعتها، إذ ظهرت مرتدية ملابس رياضية ضيقة، ولفت يديها حول خصرها لتظهر رشاقتها وقدرتها في الحفاظ على جمال جسدها، من آثار الحمل المتمثل في زيادة الوزن وتغيير شكل الجسم.