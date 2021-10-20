قصة الاختفاء الغامض للطفلة السعودية نوف القحطاني.. عادت بعد 48 ساعة رعب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد السوشيال ميديا، منذ أيام خبر اختفاء الطفلة السعودية نوف القحطاني، التي أثارت قلق الشارع السعودي منذ فقدانها، إذ بادر رواد موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الأوسع انتشارا في المملكة، بتدشين حملة إلكترونية تصدرت قائمة التريند في خلال ساعات، للمطالبة بالبحث عن الطفلة التي اختفت في ظروف غامضة، حيث خرجت نوف القحطاني، من منزلها لإلقاء القمامة دون عودة، واستمر غيابها حتى ظهرت من جديد، فما قصتها؟

تفاصيل اختفاء الطفلة نوف القحطاني

منذ أيام اختفت الطفلة نوف القحطاني، صاحبة الـ11 عاما، في ظروف غامضة من أمام منزلها بحي الموسي في العاصمة السعودية الرياض، بعدما طالبتها أمها، بالخروج لإلقاء القمامة، لتغيب لمدة استمرت يومين.

وتسبب غياب نوف في حزن الأم، التي احترق قلبها علي طفلتها، وسط مخاوف من أن يصيبها مكروه، أو أن يكون خطفها أحد الأشخاص، مستعينة بعرض قصة ابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليدشن روادها حملات إلكترونية للبحث عن نوف القحطاني، عل تكون تائهة ويراها أحدا، بالتزامن مع تحقيقات الشرطة، وبحثها في كل مكان.

وانهالت تغريدات السعوديون، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، لمؤازة الأسرة، داعين المولى عز وجل بأن يرد الطفلة إلى امها سالمة، وذلك عبر تفعيل هشتاج «المفقودة نوف القحطاني».

العثور على الطفلة نوف القحطاني

بعد ساعات من البحث المستمر عن الطفلة نوف القحطاني، التي تغيبت عن منزلها صباح الإثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكرديس، الخبر الذي أعاد البهجة إلى أهل الطفلة، وهو العثور عليها بصحة جيدة، في الرياض.

وقال أخيها في تصريحات صحفية، إن العائلة قد أتت من منطقة الحرجة جنوب السعودية، إلى الرياض لإجراء تحاليل وفحوصات طبية للأب في أحد المستشفيات، وما زاد من مشكلات الأسرة تغيب نوف.

وأوضح أن نوف القحطاني، خرجت من المنزل لإلقاء القمامة ومن وقتها، اختفت في ظروف غامضة، ومن المرجح أنها تاهت في المدينة، لأنها جديدة عليها.