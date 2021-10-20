7 طرق سريعة للتخلص من وبر الملابس المزعج في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهور الوبر على الملابس، من المشكلات المزعجة التي تصيب كثير من الفتيات والسيدات، بالحرج والذعر خلال فصل الشتاء، نظرا لتأثيره على مظهرهن العام، لتصبح إطلالتهن غير لائقة، بالإضافة إلى احتمالية تسلل الوبر إلى أنسجة الأقمشة، ليصل إلى حد ائتلافها بشكل تام.

الطرق الصحيحة للتخلص من وبر الملابس

طرح موقع «apartment therapy»، مجموعة من الطرق والخطوات البسيطة للتخلص من وبر الملابس، بشكل صحيح، بحيث لا يؤثر على جودة الأقمشة، أبرزها:

غسل الملابس من الداخل للخارج

تستخدم طريقة غسل الملابس من الداخل إلى الخارج، في حالة إذا كانت الملابس قطنية، أو ذات أقمشة مستقبلة للوبر، إذ يفضل قلبها قبل الغسيل، للحد من زيادة الوبر، أو تسلله لملابس أخرى.

الخل الأبيض المقطر

يساهم الخل الأبيض، بشكل كبير فى إزالة الوبر، ويحد من استقبال الملابس إليه، عن طريق إضافة كوب أو قطرات منه على الملابس عند غسلها.

مجفف الشعر

يساعد هواء مجفف الشعر الساخن، على نزع الوبر عن الملابس، سريعا وبسهولة كبيرة، عند ملامسة الأنسجة، بسبب شدة الهواء المسلط عبر فتحة المجفف.

«ليفة» غسل الأواني

استعمال ليفة غسل أواني الطهي، بشرط أن تكون جديدة، تخلصك نهائيا من الوبر، من خلال تمرير الطبقة الخشنة بلطف على الملابس الصوفية.

حجر الملابس

حجر الخفاف أو حجر الملابس، لا يقتصر على القدم أو الأمور التجميلية للمرأة فقط، إذ يساعد أيضًا في التخلص من وبر الملابس، عن طريق فركه بشكل خفيف عليها، مع تجنب تمزقها.

اللاصق

يمكن أيضا الاستعانة بلاصق لنزع وبر الملابس، من خلال تمرير قطعة من اللصق على كامل الأقمشة.

مصيدة الوبر بالغسالة

يمكن أيضا التخلص من وبر الملابس عن طريق الغسالة بواسطة «مصيدة الوبر»، لكن من المهم تنظيف المصيدة عقب انتهاء الغسيل، لعدم إحداث ضرر بالغسالة أو المجفف الخاص بها.

وتنصح السيدات قبل إحضار الملابس لغسلها، التحقق أولًا من الجيوب، وجعل ذلك قاعدة منزلية، لأن المناديل وغيرها من الأقمشة القطنية، تساهم في تكوين الوبر.