أقدم سيدة في العالم ترسم الوشم بالفلبين: تراث البلد على أجساد النساء (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر الفلبين ثاني أكبر الدول المكونة من الجزر بالعالم؛ إذ أنها تضم 7641 جزيرة، وثقافات متعددة ولغات مختلفة، حيث المزيج الرائع بين سكان الماضي الأصليين وتاريخ الحضارة البحرية النابض بالحياة.

وإلى جانب ذلك، أضفت الهجرة من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط إلى الدولة اللغات المتعددة، وفي حضارة الفلبين تعبر الرسوم المحفورة على جسد النساء، المعروفة بـ الوشم عن الحماية الروحية لهن، إلى جانب الرسوم المعبرة عن النصر في المعارك، وأيضا القوة.

ووصل الأمر في بعض مناطق الفلبين، إلى أن النساء الموشومات أصبحن مرغوبات أكثر من غيرهن.

الوشم والنساء في الفلبين

في قبائل الأرخبيل التي يصل عمرها أكثر من 700 ألف عام، يعد الوشم تعبيرا عن بسالتهم في المعارك، وفي منطقة تسمي كالينجا، تقع شمال مانيلا في الفلبين، والتي تحتوي على حقول الأرز، وتعد أكثر المناطق النائية بالدولة، توجد السيدة Whang-Od، تعتبر أكبر سيدة تدق الوشم في العالم، وفقا لـ«BBC».

من هي السيدة Whang-Od أقدم سيدة في العالم ترسم الوشم

تعتبر السيدة Whang-Od أول أنثى في قبائل كالينجا، تتعلم فن دق الوشم؛ للحفاظ على تراث بلادها؛ إذ أنها بدأت تتعلم ذلك الفن، وهي في سن الخامسة عشر من عمرها، على يد والدها، الذي يعتبر فنان وشم رئيسي في القبيلة.

أما هي الآن فقد تجاوز عمرها الـ100، ومازالت تمارس هذا الفن، وتعيش وحدها بصحبة حفيدات أختها، وقد دقت على جسدها وشم مميز، عبارة عن 3 نقاط، تعبر عن السيد والمتدربين والمتحمسين لها.

رأي الدين في رسم الوشم

تختلف الثقافات من بلد إلى آخر، ففي حين يعد الوشم بالفلبين من أكثر الأشياء المعبرة عن الثقافة، ورائجة في هذا البلد، فإنه لا يحبذ عمله بالمجتمعات العربية، كما أن للدين رأي قاطع في منع هذه الرسوم.