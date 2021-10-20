لو طفلك عدو الحليب.. 5 منتجات ألبان تمنحه نفس القيمة الغذائية

القاهرة - سمر حسين - ماما

«مش بحب أشرب اللبن»، إحدى أكثر العبارات التي يكررها الأطفال كل صباح، وتصيب الأمهات بالإزعاج الشديد، إذ يحرصن على تناول صغارهن الحليب، للاستفادة بفوائده المتعددة والانتفاع بما يحتويه من فيتامينات مهمة لصحة أجسامهم، ليواجهن تذمرهم إما بالتحفيز أو الترهيب، عبر نقاش يومي لا ينتهي ولا يجدي في معظم الأحيان، ليضطررن في النهاية للبحث عن بدائل تمنحهم نفس المكاسب الغذائية.

وللتسهيل على الأمهات في تخطي تلك العقبة، تواصل «هن» مع الدكتورة ليندا جاد الحق، أخصائية التخسيس والتغذية، التي طرحت أغذية بديلة تحتوي على نفس فوائد اللبن، على رأسها الكالسيوم، الذي يعد الحليب أهم مصادره.

أهمية تناول الحليب

بدأت أخصائية التغذية، حديثها باستعراض الأهمية الكبيرة لتناول اللبن، سواء على المستوى النفسي أو الصحي للصغار والكبار، والتي لخصتها في 6 نقاط:

- يساعد على الاسترخاء.

- تقوية الجهاز المناعي.

- الحد من الاضطرابات النفسية.

- بناء العظام وتقويتها.

- تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

- المحافظة على سلامة الأسنان.

جسم الطفل يحتاج 3 أكواب لبن يوميا

تؤكد ليندا، أن جسم الإنسان في حاجة إلى 1000 مللي جم للكالسيوم يوميًا، بينما يحتاج جسم الأطفال إلى 1300 مللي جم، ولا يشترط الحصول عليها من اللبن فقط، بل يمكن اكتسابها من منتجات الألبان المختلفة.

وتنصح أخصائية التغذية، الأمهات بضرورة الحرص على تناول أبنائهن الحليب بمعدل 3 أكواب يوميا، موضحة أنه إذا كان الأطفال لا يحبون اللبن، فيمكنهم مزجه بأطعمة أخرى تجذبهم لتناوله كالكاكاو، والعسل الأبيض أو الأسود، إضافة إلى الفواكه المتنوعة، كالموز، والجوافة، إذ يضاعف ذلك من فوائد تناوله.

منتجات الألبان أفضل مصدر للكالسيوم

تشدد ليندا، على أن عنصر الكالسيوم لا يلزم الحصول عليه من الحليب بعينه، لكن يمكن الحصول عليه من منتجات الألبان، مشيرة إلى أنه يمكن اكتسابه من منتجات أخرى تحتوي على نسبة من الكالسيوم كالخضروات، والبرتقال، لكن أفضل مصدر للحصول عليه من منتجات الألبان.

بدائل للحليب تحتوي على نفس القيمة الغذائية

تشير أخصائية التغذية، إلى مجموعة من الأغذية التي تساعد الأطفال الذين لا يحبون شرب اللبن السادة، في الحصول على عنصر الكالسيوم المهم لنمو جسدهم، تمثلت في اللآتي:

- المهلبية، الكاسترد، والحلوى المختلفة التي تعتمد على الألبان.

- إضافته للعصائر.

- الجبنة البيضاء.

- اللبن الرايب.

- الزبادي.